Le altre di C | Trapani retrocesso in serie D

A pochi minuti dalla fine della stagione regolare, il Trapani si trova ormai senza possibilità di evitare la retrocessione. La squadra, dopo aver disputato tutte le partite previste, ha conquistato un numero di punti che non consente più di mantenere la categoria. Con questa situazione, il club dovrà affrontare il passaggio alla serie D nella prossima stagione. La retrocessione è ormai ufficiale e definitiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto A novanta minuti dal termine della regular season, il Trapani è matematicamente retrocesso in serie D. Fatale ai siciliani il ko a Cosenza (1-0) ma soprattutto il fardello enorme di 25 punti di penalizzazione che hanno relegato la squadra del patron Antonini all’ultimo posto in classifica a quota 23. Inutile un eventuale successo domenica contro il Siracusa (25) perché i granata, pur scavalcando gli aretusei, non potrebbero ridurre a 8 punti il distacco tra penultima e quintultima (Sorrento, 38), margine entro il quale si disputano i play out. Si è chiusa quindi nel peggiore dei modi una stagione a dir poco travagliata per il Trapani che ha dovuto fare i conti più con le vicende esterne al campo dovute agli inadempimenti amministrativi che a quanto accadeva sul terreno di gioco.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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