Nella terzultima giornata della regular season del campionato di serie C, l’Union affronta Fucecchio in una partita che può influenzare le ambizioni di classifica. I Dragons, invece, si preparano a sfidare Sansepolcro con l’obiettivo di evitare errori che possano compromettere le chance di qualificazione. La giornata rappresenta un momento cruciale per le squadre pratesi, che cercano di consolidare o migliorare la loro posizione in classifica.

Terzultima giornata della regular season nel campionato di serie C e snodo decisivo per le squadre pratesi. Se l’Union Basket ha già messo al sicuro il primo posto, i Dragons sono chiamati a difendere una seconda posizione tutt’altro che scontata. I riflettori sono puntati soprattutto sui rossoblù, reduci dalla sconfitta nel derby contro Agliana. La squadra allenata da Edoardo Banchelli occupa il secondo posto, ma con appena due lunghezze di vantaggio su un gruppo di inseguitrici composto da Agliana, Castelfiorentino, US Livorno e Don Bosco. Una classifica cortissima che impone ai pratesi un percorso netto nelle ultime due gare, prima del turno di riposo che osserveranno nella giornata conclusiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basket serie C: l’Union se la vede con Fucecchio. Dragons, vietato fallire la sfida con Sansepolcro

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