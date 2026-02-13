Serie C basket | Union corsari vince a Livorno i Dragons cedono in casa contro Castelfiorentino

L’Union Corsari di Prato ha conquistato una vittoria importante a Livorno, mentre i Dragons sono stati sconfitti in casa contro Castelfiorentino. Nel weekend di Serie C basket in Toscana, si sono registrati risultati opposti: gli ospiti corsari hanno portato a casa due punti, i pratese invece hanno perso tra le mura amiche.

Basket in Toscana: Vittoria esterna per l'Union corsari, ko casalingo per i Dragons. Il basket pratese ha vissuto un fine settimana di contrasti nel campionato di Serie C. L'Union corsari ha conquistato una significativa vittoria sul campo del Don Bosco Livorno con un punteggio di 50-61, mentre i Dragons hanno subito una sconfitta in casa contro il Solettificcio Manetti Castelfiorentino, cedendo per 64-73. Le partite si sono disputate il 12 febbraio 2026, evidenziando la competitività e l'imprevedibilità del torneo regionale. Union corsari: una prestazione corale illumina Livorno. L'Union corsari ha dimostrato solidità e determinazione nella trasferta livornese, prendendo il controllo del match fin dalle prime battute.

