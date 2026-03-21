Davis continua la sua stagione con grande intensità, segnando tre gol nelle ultime quattro partite e raggiungendo la doppia cifra di reti in campionato. Nella recente vittoria contro il Genoa, l’attaccante inglese ha segnato il suo decimo gol stagionale, contribuendo in modo determinante al risultato finale. La sua presenza in attacco si fa sempre più evidente e costante.

Kosta Runjaic ha sempre avuto fiducia in Keinan Davis e lui non l'ha deluso. L'inglese ha realizzato il gol del 2 a 0 nella vittoria dell'Udinese nei confronti nel Genoa, raggiungendo la doppia cifra a livello di gol in questa stagione. Dopo un'annata complicata dagli infortuni, l'ex Watford si è riscattato in questo campionato, rendendosi protagonista di una stagione di alto livello, contribuendo in maniera decisiva ai buoni risultati ottenuti dai friulani fin qui. A sorridere sono il tecnico tedesco e i fantallenatori che hanno puntato sull'attaccante dell'Udinese. Sono infatti tredici i bonus totali portati a casa dall'attaccante dell'Udinese (10 gol e 3 assist), che al Fantacampionato Gazzetta viaggia con una fantamedia pari a 7,4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Davis non si ferma più: tre gol nelle ultime quattro e doppia cifra raggiunta per il 9 dell'Udinese

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