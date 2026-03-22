Uragano Yildiz ha segnato due gol e fornito due assist nelle ultime tre partite, portando la sua media fantasy vicino a otto. Con il gol contro il Sassuolo, il numero 10 della Juventus ha aggiunto un altro contributo alla sua serie positiva. La sua presenza in campo continua a influenzare le performance della squadra e a migliorare i punteggi individuali.

Kenan Yildiz è il primo under 21 straniero della storia a raggiungere la doppia cifra in Serie A con la maglia della Juventus. Basterebbe questo dato per raccontare tutta la grandezza di un giocatore che continua a regalare record su record. Inamovibile per Tudor prima e Spalletti poi, il classe 2005 ha giocato titolare in ventotto partite su trenta e, numeri alla mano, sta vivendo la miglior stagione da quando è a Torino non soltanto sotto l'aspetto realizzativo, ma anche per quanto riguarda gli assist serviti ai compagni: ben sei fin qui. Blindato con un rinnovo di contratto fino al 2030, il turco simboleggia il presente e il futuro sia per la Signora, sia per i fantallentori, i quali sperano di poter godere della sua classe e dei suoi bonus per molto tempo ancora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Uragano Yildiz: due gol e due assist nelle ultime tre. E ora la sua fantamedia sfiora l'otto

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