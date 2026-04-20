Serie B Femminile | La Nextra Napoli lotta fino alla fine ma passa Potenza | i play-off finiscono in Gara-3

La Nextra Napoli Women Basketball si è aggiudicata la serie playoff contro Potenza solo in Gara-3, dopo una partita molto combattuta. La sfida si è conclusa con un punteggio di 55-51 a favore della Basilia Basket Potenza, in un match equilibrato che si è deciso negli ultimi minuti. La partita ha visto entrambe le squadre contendersi la vittoria fino alla fine, con le napoletane che hanno tentato una rimonta nel quarto finale senza però riuscire a ribaltare il risultato.

Si ferma in Gara-3 il cammino playoff della Nextra Napoli Women Basketball, battuta 55-51 dalla Basilia Basket Potenza al termine di una sfida equilibrata e decisa nel finale dopo il tentativo di rimonta delle partenopee.. Si interrompe in Gara-3 la corsa playoff della Nextra Napoli Women Basketball, che cede alla Basilia Basket Potenza per 55-51 al termine di una sfida intensa e combattuta fino agli ultimi possessi. Decisivo l’allungo delle padrone di casa nel terzo quarto, che indirizza una gara rimasta in equilibrio per lunghi tratti e chiusa solo nel finale nonostante il tentativo di rimonta delle partenopee. L’avvio è contratto, con la posta in palio che incide sul ritmo e sulla precisione.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Serie B Femminile | La Nextra Napoli lotta fino alla fine, ma passa Potenza: i play-off finiscono in Gara-3 Notizie correlate Serie B Femminile | Nextra Napoli, si aprono i play-off: sconfitta in Gara-1 a PotenzaDopo un primo tempo punto a punto, Potenza prende il largo nella ripresa: Napoli si arrende 70-55 POTENZA – La Nextra Napoli Women Basketball cade in... Pallanuoto serie C: Riccione lotta fino alla fine, ma Piacenza passa allo Stadio del NuotoUna battaglia di nervi, muscoli e cuore che però non basta a muovere la classifica. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie B Femminile, la Nextra Napoli cade a Potenza in Gara-1 dei playoff; Serie B Femminile Campania: Nextra Napoli, si aprono i play-off, sconfitta in Gara-1 a Potenza; C Femminile Toscana: Porcari supera la P.F.Pisa e chiude al terzo posto la regular season; LBA: L'Acqua San Bernardo Cantù, nel posticipo, si arrende alla Virtus Bologna. Serie B Femminile, la Nextra Napoli cade a Potenza in Gara-1 dei playoffSconfitta esterna per le azzurre: la Basilia Basket Potenza si impone 70-55 nella prima sfida dei quarti di finale ... ilgazzettinovesuviano.com Playoff amari per la Nextra Napoli: Potenza vince Gara?1POTENZA – Si apre con una sconfitta il cammino della Nextra Napoli Women Basketball nei play?off di Serie B Femminile Campania. Le azzurre cadono in trasferta contro la Basilia Basket Potenza, che in ... marigliano.net Playoff Serie B Femminile: stop per Napoli in Gara-1 Dopo un primo tempo punto a punto, la Nextra Napoli Women Basketball cede nella ripresa contro Basilia Basket Potenza: 70-55 il finale. Equilibrio totale nei primi due quarti (29-30 all’intervallo) P - facebook.com facebook Nextra Napoli, Ferazzoli: “Ai play-off per sorprendere ancora” - Marigliano marigliano.net/2026/04/nextra… x.com