Pallanuoto serie C | Riccione lotta fino alla fine ma Piacenza passa allo Stadio del Nuoto

La Polisportiva Riccione perde in casa contro Piacenza nella quarta giornata di Serie C. La partita è stata combattuta fino all’ultimo secondo, ma alla fine i piacentini strappano i tre punti e si portano a casa la vittoria. Riccione ha combattuto con tutte le sue forze, ma non è bastato a cambiare il risultato.

Una battaglia di nervi, muscoli e cuore che però non basta a muovere la classifica. Nella quarta giornata del campionato di Serie C la Polisportiva Riccione cade tra le mura amiche dello Stadio del Nuoto contro il Piacenza Pallanuoto. Sabato (7 febbraio) i romagnoli escono sconfitti 9-11 al.

