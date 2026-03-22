Domenica d’oro per le toscane | la Carrarese domina a Bari l’Empoli piega il Pescara in un pirotecnico 4-2
Un turno decisamente positivo per le formazioni toscane, che incamerano due vittorie di grande peso specifico pur attraverso percorsi diametralmente opposti. Da un lato, la Carrarese si impone con un perentorio 3-0 in trasferta sul campo del Bari, legittimando il successo con una ripresa tatticamente perfetta e cinica; dall’altro, l’ Empoli conquista un pirotecnico 4-2 casalingo contro un Pescara mai domo, capitalizzando al meglio la propria efficacia sulle palle inattive al termine di una sfida pesantemente condizionata da un’espulsione in avvio. BARI CARRARESE. BARI – La Carrarese conquista una vittoria di assoluto rilievo imponendosi in trasferta sul campo del Bari con un perentorio 3-0. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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