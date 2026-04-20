Serie A oggi Lecce-Fiorentina | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, lunedì 20 aprile, si gioca la partita tra Lecce e Fiorentina, valida per la 33esima giornata di Serie A. La sfida si tiene allo stadio Via del Mare e rappresenta il turno serale del campionato. La Fiorentina torna in campo dopo le ultime gare e affronta il Lecce in un match che inizia in serata. La partita sarà trasmessa su canali dedicati e piattaforme digitali.

(Adnkronos) – La Fiorentina torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 20 aprile, la squadra di Vanoli affronta il Lecce al Via del Mare nel monday night della 33esima giornata di campionato. I viola, quindicesimi (a +8 proprio sui salentini terzultimi), arrivano dal successo nell'ultimo turno contro la Lazio e hanno forse il match point per mettere al sicuro la permanenza nella massima serie, mentre gli uomini di Di Francesco – in piena lotta salvezza – hanno perso contro il Bologna e non possono più sbagliare. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina, in campo stasera alle 20:45: LECCE (4-2-3-1) Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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