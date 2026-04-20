Nel match della 33esima giornata di Serie A, Lecce e Fiorentina sono terminate con un pareggio di 1-1. La partita si è giocata allo stadio ‘Via del Mare’ e si è conclusa senza nessuna delle due squadre in grado di conquistare i tre punti. Il risultato finale è stato deciso da una rete di ciascuna squadra nel corso del secondo tempo.

Si è chiuso in pareggio, sul punteggio di 1-1, il posticipo tra Lecce e Fiorentina valido per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Allo stadio ‘Via del Mare’ è andata in scena una gara equilibrata e combattuta, con occasioni da entrambe le parti e ritmi intensi soprattutto nella ripres a. A sbloccare il risultato sono stati gli ospiti, passati in vantaggio intorno alla mezz’ora di gioco grazie alla rete di Harrison, bravo a concretizzare una delle poche vere occasioni create dai viola nel primo tempo. Il Lecce, sostenuto dal proprio pubblico, ha provato a reagire già prima dell’intervallo senza però trovare il varco giusto. Nella ripresa i salentini sono rientrati in campo con maggiore determinazione, alzando il baricentro e aumentando la pressione sulla difesa della Fiorentina.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Serie A, Lecce e Fiorentina non si fanno male: al ‘Via del Mare’ finisce 1-1

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