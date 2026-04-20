Serie A Lecce-Fiorentina sfida salvezza al Via del Mare | punti pesanti nel monday night

Stasera al Via del Mare si gioca la partita tra il Lecce e la Fiorentina, valida per la Serie A. La sfida è importante per entrambe le squadre, con i padroni di casa che devono vincere per mantenere la speranza di salvezza e i toscani che cercano di allungare in classifica. La partita si svolge nel monday night, con punti che potrebbero essere determinanti per la classifica finale.

La 33ª giornata di Serie Asi chiude con una sfida delicatissima in chiave salvezza. Stasera la Fiorentinafa visita al Lecceal Via del Mare in un match che può indirizzare il destino di entrambe le squadre. I viola arrivano all’appuntamento con maggiore serenità: il successo ottenuto nell’ultimo turno contro la Lazio ha permesso alla squadra di Vanoli di salire al quindicesimo posto, con un vantaggio di otto punti proprio sui salentini, attualmente terzultimi. Una vittoria questa sera potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la permanenza in Serie A. Situazione opposta per il Lecce, reduce dalla sconfitta contro il Bologna e ormai senza margine di errore.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Serie A, Lecce-Fiorentina, sfida salvezza al Via del Mare: punti pesanti nel monday night Notizie correlate Lecce-Fiorentina: sfida decisiva per la salvezza al Via del MareIl Via del Mare ospita lunedì 20 aprile, alle ore 20:45, un confronto che assume contorni decisivi per le sorti della classifica di Serie A. Leggi anche: Al “VIA DEL MARE“ sfida salvezza. Bivio Cremonese, novanta minuti da paura a Lecce Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie A, oggi Lecce-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla; Lecce – Fiorentina: info biglietteria; Pronostico Lecce-Fiorentina quote 33ª giornata Serie A; Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche. Lecce-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Lecce-Fiorentina di Lunedì 20 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Lecce-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie AAl Via del Mare arriva la squadra di Vanoli: salentini costretti a vincere per non restare invischiati nella lotta retrocessione ... tuttosport.com La Fiorentina contro il Lecce potrebbe centrare la terza vittoria consecutiva in campionato, ma anche il terzo successo esterno di fila - facebook.com facebook Lecce-Fiorentina, le probabili formazioni: ancora out Kean e Parisi tocca a Piccoli con Gud e Solomon, dietro c'è Rugani x.com