La Serie A si prepara a ridursi a 18 squadre e tra le società coinvolte ci sono quelle che sostengono questa scelta. Intanto, Giovanni Malagò è considerato il principale candidato per diventare il nuovo presidente della FIGC. La sua figura ha sempre rivestito un ruolo di rilievo nel calcio italiano e la sua possibile nomina suscita molte aspettative sul futuro della gestione sportiva nel paese.

Giovanni Malagò è il principale candidato indicato per ricoprire il ruolo di presidente della FIGC. È sempre stata una figura di rilevante importanza per il nostro calcio italiano, proprio per questo non è pensabile che con lui alla guida dell’Italia non ci possa essere una “scossa” definitiva. 18 squadre su 20 si sono schierate a favore del suo arrivo. Nel caso in cui la sua nomina diventasse definitiva, Malagò dovrebbe trovare la giusta chiave per mediare tra chi sogna un campionato d’elite a 18 squadre e chi invece teme che un aumento delle retrocessioni possa condannare la provincia a un declassamento economico senza ritorno. La spinta delle Big: perchè Marotta e i grandi club hanno fretta.🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Serie A a 18 squadre: ecco quali sono i club a favore

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