18 club a favore la Serie A sceglie Malagò candidato a presidenza Figc

Durante un'assemblea dei club di Serie A tenutasi a Milano, la maggioranza ha espresso il proprio sostegno a Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della Figc. La decisione è stata comunicata dopo una votazione tra i rappresentanti dei 18 club presenti, che hanno approvato all’unanimità la proposta. Malagò, già presidente del Coni, è stato scelto come figura di riferimento per il prossimo mandato della federazione calcistica italiana.