18 club a favore la Serie A sceglie Malagò candidato a presidenza Figc
Durante un'assemblea dei club di Serie A tenutasi a Milano, la maggioranza ha espresso il proprio sostegno a Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della Figc. La decisione è stata comunicata dopo una votazione tra i rappresentanti dei 18 club presenti, che hanno approvato all’unanimità la proposta. Malagò, già presidente del Coni, è stato scelto come figura di riferimento per il prossimo mandato della federazione calcistica italiana.
La Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della Figc. Il via libera al nome dell'ex numero uno del Coni è arrivato durante l' assemblea dei club in corso a Milano. Sono 18 i club che hanno appoggiato Malagò: contrari solo Lazio e Verona.🔗 Leggi su Lanazione.it
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