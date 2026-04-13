Figc la Serie A sceglie Malagò | 18 club a favore Lazio e Verona contrari

La Lega Serie A ha deciso di indicare come candidato alla presidenza della Federcalcio Giovanni Malagò, in vista delle elezioni previste per il 22 giugno. Alla riunione, diciotto club hanno espresso il loro supporto per questa scelta, mentre Lazio e Verona si sono opposti. La decisione rappresenta un passaggio importante per il calcio italiano, con le prossime settimane che definiranno gli sviluppi della candidatura.

La Lega Serie A indica Giovanni Malagò come candidato alla presidenza della Federcalcio per le elezioni del 22 giugno. Possibile sfida con Giancarlo Abete. La Lega Serie A ha individuato in Giovanni Malagò il candidato da proporre alle prossime elezioni della FIGC, in programma il 22 giugno. L’ex presidente del CONI e attuale numero uno della Fondazione Milano Cortina 2026 ha ottenuto il sostegno di 18 club su 20. Contrarie invece SS Lazio e Hellas Verona. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Giovanni Malagò scelto dalla Serie A come candidato alla presidenza Figc: 18 club a favore, contrari solo Lazio e Verona 18 club a favore, la Serie A sceglie Malagò candidato a presidenza FigcLa Lega Serie A ha scelto Giovanni Malagò come proprio candidato alla presidenza della Figc.