Urso sull’industria | Occorre strategia per affrontare la sostenibilità green

Il ministro Adolfo Urso ha parlato mercoledì all’evento “L’Italia in Cantiere” di Legambiente. Ha detto che l’industria italiana ha bisogno di una strategia chiara per affrontare la sfida della sostenibilità green. Urso ha sottolineato che le imprese sono in crisi e devono cambiare rotta, ma senza un piano preciso rischiano di restare indietro. La sua richiesta è chiara: serve un intervento concreto e immediato per mettere in moto la transizione ecologica nel settore.

**Un'industria in crisi e in transizione: il ministro Urso chiede strategia per la sostenibilità green** Mercoledì 4 febbraio 2026, nel corso dell'evento "L'Italia in Cantiere", organizzato da Legambiente, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha lanciato un appello urgente verso il mondo dell'industria: "Serve strategia per la sfida green". La dichiarazione è arrivata in un momento delicato, in cui l'Italia si trova a dover affrontare due grandi trasformazioni: la digitalizzazione e la transizione verso un'economia sostenibile. Ecco i fatti principali. A margine dell'evento, Urso ha sottolineato il bisogno di "una chiara politica strategica" per far fronte alle nuove esigenze del Paese.

