Serata a tema rane & lumache all' Osteria Le Chiocciole

Venerdì 24 aprile, a partire dalle 19, l’Osteria Le Chiocciole organizza una serata a tema dedicata a piatti di rane, lumache e calamari. Durante l’evento, sarà disponibile un menù fisso che propone specialità a base di questi ingredienti. La serata si svolge nel locale situato in zona centrale e prevede un’offerta gastronomica dedicata a chi desidera provare ricette insolite e tradizionali.