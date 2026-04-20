Serata a tema rane & lumache all' Osteria Le Chiocciole
Venerdì 24 aprile, a partire dalle 19, l’Osteria Le Chiocciole organizza una serata a tema dedicata a piatti di rane, lumache e calamari. Durante l’evento, sarà disponibile un menù fisso che propone specialità a base di questi ingredienti. La serata si svolge nel locale situato in zona centrale e prevede un’offerta gastronomica dedicata a chi desidera provare ricette insolite e tradizionali.
Venerdì 24 aprile a partire dalle 19 all'Osteria “Le Chiocciole” è in programma una serata con menù fisso a base di rane, lumache e calamari. Dolce compreso.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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