Venerdì 27 alle 21 si svolgerà il quinto incontro della rassegna di divulgazione scientifica ‘I Venerdì dell’Universo’ presso la Sala Estense di Ferrara. La serata sarà dedicata al tema ‘Dolomiti patrimonio Unesco: le montagne raccontano’ e si inserisce nella 27esima edizione della manifestazione, che si tiene regolarmente ogni settimana.

Quinto appuntamento venerdì 27 alle 21 alla Sala Estense di Ferrara, con la storica rassegna di divulgazione scientifica ‘I Venerdì dell’Universo’, giunta alla sua 27esima edizione. La serata dedicata al tema ‘Dolomiti patrimonio Unesco: le montagne raccontano’, vedrà come relatore Piero Gianolla, professore ordinario del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara. È stato responsabile di numerosi progetti di cartogra?a geologica nelle Alpi e ha partecipato a diversi progetti dedicati alla de?nizione, valorizzazione e conservazione del patrimonio geologico in Italia e nel mondo. È presidente della Commissione italiana di stratigra?a (Cis) e membro del Comitato scienti?co della Fondazione Dolomiti Unesco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - ‘I Venerdì dell’Universo’, serata dedicata al tema ‘Dolomiti patrimonio Unesco: le montagne raccontano’

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