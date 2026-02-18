MyPlant & Garden 2026 Kipar Green City Italia | Verde tema chiave per le città del futuro

Kipar, in occasione di MyPlant & Garden 2026, ha annunciato che il verde sarà il tema principale per le città del domani. La fiera, alla sua decima edizione, si svolge a Green City Italia e si concentra su innovazioni tecnologiche e sostenibilità. Tra espositori, il settore dei vivaisti presenta nuove piante resistenti e soluzioni ecologiche per gli ambienti urbani. La manifestazione si rivolge a professionisti e appassionati, offrendo un’opportunità di confronto diretto e approfondimento sulle tendenze future del verde urbano. La mostra si svolge dal 15 al 17 marzo.

(Adnkronos) – "Questa decima edizione di MyPlant & Garden si presenta particolarmente pimpante. È una fiera che nasce da un'esigenza di scambio sul tema tecnologico e abbraccia il mondo dei vivaisti, della tecnologia e del verde. Il tema del green e del blu per l'acqua diventano sempre più centrali nelle nostre città del futuro". Lo dichiara Andreas Kipar, Presidente Green City Italia, intervenendo al convegno 'Un verde per il benessere. Il cammino verso la Wellness City', alla decima edizione di 'MyPlant & Garden', il salone internazionale del verde, in svolgimento nei padiglioni di Rho Fiera Milano dal 18 al 20 febbraio 2026.