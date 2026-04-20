Sequestrato un autolavaggio irregolare a Imola | le acque reflue uscivano dai tombini

Da ilrestodelcarlino.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un autolavaggio situato a Imola è stato sequestrato dalla Polizia Locale in seguito a verifiche che hanno evidenziato irregolarità. Durante i controlli, si è riscontrato che le acque reflue provenienti dall’attività uscivano dai tombini, senza rispettare le norme vigenti. L’intervento è stato effettuato con la collaborazione di Arpae, l’agenzia regionale per la protezione ambientale. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle eventuali sanzioni o ulteriori accertamenti.

Imola, 20 aprile 2026 – La Polizia Locale della Città metropolitana, in collaborazione con Arpae   (l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna), ha proceduto al sequestro preventivo di un autolavaggio nella zona industriale di Imola, nell'ambito di un'operazione destinata alla verifica della regolarità ambientale delle attività produttive. Quali sono le irregolarità dell’attività dell’autolavaggio . L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione e ha permesso di riscontrare una situazione di grave irregolarità: oltre alla totale assenza delle autorizzazioni ambientali, è stata accertata la fuoriuscita di acque reflue dai tombini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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