Sequestrato un autolavaggio irregolare a Imola | le acque reflue uscivano dai tombini

Un autolavaggio situato a Imola è stato sequestrato dalla Polizia Locale in seguito a verifiche che hanno evidenziato irregolarità. Durante i controlli, si è riscontrato che le acque reflue provenienti dall’attività uscivano dai tombini, senza rispettare le norme vigenti. L’intervento è stato effettuato con la collaborazione di Arpae, l’agenzia regionale per la protezione ambientale. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle eventuali sanzioni o ulteriori accertamenti.

Imola, 20 aprile 2026 – La Polizia Locale della Città metropolitana, in collaborazione con Arpae (l’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna), ha proceduto al sequestro preventivo di un autolavaggio nella zona industriale di Imola, nell'ambito di un'operazione destinata alla verifica della regolarità ambientale delle attività produttive. Quali sono le irregolarità dell’attività dell’autolavaggio . L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione e ha permesso di riscontrare una situazione di grave irregolarità: oltre alla totale assenza delle autorizzazioni ambientali, è stata accertata la fuoriuscita di acque reflue dai tombini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sequestrato un autolavaggio irregolare a Imola: le acque reflue uscivano dai tombini Notizie correlate Acque reflue e rifiuti, sequestrato autolavaggioI carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise, insieme alla polizia locale di Teverola, hanno sequestrato un’intera attività di autolavaggio a... Teverola, caseificio sequestrato dai Carabinieri Forestali: scarico illecito di acque reflue in fognaUn caseificio di Teverola, in provincia di Caserta, è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali di Marcianise per scarico illecito di acque reflue... Contenuti utili per approfondire Controlli a tappeto. Chiuse officine abusive, sanzioni e sequestriIl blitz della guardia di finanza anche in un autolavaggio senza autorizzazioni. Durante le ispezioni sono stati scoperti due dipendenti con il contratto scaduto. ilrestodelcarlino.it Autolavaggi irregolari, denunciati i due titolari: multe per 50 mila euroUn’attività sospesa, due titolari denunciati e sanzioni complessive per oltre 50 mila euro. È il bilancio del servizio straordinario di controllo effettuato venerdì mattina dai carabinieri della Compa ... brescia.corriere.it