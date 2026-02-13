I Carabinieri Forestali di Marcianise hanno sequestrato un caseificio a Teverola dopo aver scoperto che scaricava illegalmente acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica, un gesto che rischia di contaminare l’ambiente e di mettere a repentaglio la salute pubblica.

Un caseificio di Teverola, in provincia di Caserta, è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali di Marcianise per scarico illecito di acque reflue industriali in pubblica fognatura. Il provvedimento è scattato al termine di un controllo mirato al contrasto dei reati ambientali. I militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise, con il supporto della Polizia Locale di Teverola, hanno effettuato un’ispezione all’interno dell’attività casearia. Durante il controllo è emerso che le acque di produzione e di lavaggio delle attrezzature, convogliate attraverso griglie presenti sul pavimento, venivano smaltite direttamente nella pubblica fognatura, senza alcuna autorizzazione e senza preventivo trattamento depurativo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Teverola, caseificio sequestrato dai Carabinieri Forestali: scarico illecito di acque reflue in fogna

