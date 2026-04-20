I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza hanno sequestrato 143 opere d’arte considerate false, attribuite a artisti come Andy Warhol, Keith Haring e Banksy. Le opere erano in esposizione in una mostra a Reggio Calabria, e il sequestro fa parte di un’operazione volta alla tutela del patrimonio culturale. Le autorità hanno provveduto al ritiro delle opere, che sono state ritenute non autentiche.

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza hanno sequestrato 143 opere d’arte ritenute false, attribuite a Andy Warhol, Keith Haring e Banksy. L’operazione rientra in un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria e riguarda lavori esposti nella mostra 'Pop to Street Art: Influences', tenuta tra il 20 luglio 2024 e il 5 gennaio 2025 in tre sedi culturali del centro di Reggio Calabria: l’Accademia di Belle Arti, la Casa della Cultura “P. Crupi” e il Museo Archeologico Nazionale. Il sequestro probatorio ha riguardato inizialmente 133 opere, alle quali si sono aggiunti altri 10 esemplari individuati a Liegi, in Belgio, durante perquisizioni eseguite nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale attivata dall’autorità italiana.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sequestrate 143 opere false di Wharol, Haring e Bansky in mostra a Reggio Calabria

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