La mostra di pop art a Reggio Calabria era piena di falsi | sequestrati 143 dipinti attribuiti a Banksy Andy Warhol e Keith Haring

Durante una recente esposizione dedicata alla pop art a Reggio Calabria, sono stati sequestrati 143 dipinti considerati contraffatti. Le opere, attribuite a artisti come Banksy, Andy Warhol e Keith Haring, erano esposte nel contesto della mostra intitolata

Andy Warhol, Banksy, Keith Haring. C’erano alcune delle firme più riconoscibili dell’arte contemporanea dietro le opere esposte in una recente mostra a Reggio Calabria, intitolata Pop to Street Art: Influences. Ma in realtà, quei grandi nomi non servivano ad altro che ad attirare pubblico e vendere biglietti. Le opere esposte tra i corridoi dell’Accademia di Belle Arti, infatti, erano quasi tutti dei falsi. La scoperta arriva dalla procura di Reggio Calabria, che ha messo a lavorare sul caso i carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale di Cosenza. Dagli accertamenti è emerso come almeno 143 delle 170 opere esposte sono delle “croste”, ossia dipinti di nullo o scarso valore artistico.🔗 Leggi su Open.online

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