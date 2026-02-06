Caduta in buca causa lesioni gravi a uomo senza vista | emergenza sanitaria dopo l’incidente

Questa mattina un uomo senza vista è caduto in una buca mentre camminava per le strade di San Donaci. L’incidente ha provocato lesioni gravi, tra cui la frattura dei denti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno portato l’uomo in ospedale. La vicenda mette in luce le condizioni di sicurezza di alcune zone della città e la mancanza di interventi adeguati per tutelare le persone più fragili.

**Un uomo senza vista cade in una buca e si ritrova con i denti rotti: l’incidente di un 43enne a San Donaci è il tragico esempio di una città che non protegge i suoi abitanti più fragili.** Venerdì 29 gennaio scorso, alle ore 18.30, mentre stava tornando a casa dopo il lavoro, un uomo di 43 anni, non vedente, si è inciampato in una voragine nella via Aspromonte, a San Donaci, provocando un grave trauma facciale. Le lesioni non erano soltanto fisiche: i denti sono andati in pezzi, il corpo ha riportato diversi livelli di ferite, e il dolore è stato accompagnato anche da un senso di impotenza. Lo stesso incidente, però, ha messo in evidenza un problema più grande: la scarsa attenzione alla sicurezza urbana in una zona dove ormai da mesi c’era una buca, nascosta, non segnalata e non sistemata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina un uomo di 43 anni di San Donaci si è ritrovato a terra dopo aver perso l'equilibrio in via Aspromonte.

