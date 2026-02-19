Lavori anche a Verbania | senso unico alternato fino al 13 marzo a Fondotoce

Per lavori in corso, a Verbania, il senso unico alternato sulla strada statale del Lago Maggiore è in vigore dal 18 febbraio e durerà fino al 13 marzo. La modifica temporanea riguarda la zona di Fondotoce, dove si stanno effettuando interventi di manutenzione. Gli automobilisti devono prestare attenzione ai segnali e alle indicazioni sul percorso. La circolazione potrebbe rallentare durante le ore di punta. La strada viene gestita con questa misura per garantire la sicurezza di chi passa in quella zona.

Da ieri, mercoledì 18 febbraio, è tornato il senso unico alternato sulla strada statale del Lago Maggiore a Verbania. A darne comunicazione è stata l'amministrazione comunale: il cantiere è attivo nel tratto di Statale 34 in zona Grancasa a Fondotoce. Secondo quanto riferito dal Comune, Anas ha comunicato la modifica della viabilità solo ieri. Il senso unico alternato sarà attivo fino al 13 marzo nei soli giorni feriali. Per cercare di limitare gli inevitabili disagi al traffico, nelle fasce orarie dalle 7 alle 8,30 e dalle 16 alle 18,30 la gestione del traffico sarà effettuata solo con l'ausilio dei movieri.🔗 Leggi su Novaratoday.it

