Per il 2027, si parla di un cambio nel team Pramac Yamaha in MotoGP, con Senna Agius designato come possibile sostituto di Jack Miller. La notizia circola tra gli addetti ai lavori, che segnalano questa possibile transizione per la prossima stagione. La decisione non è ancora ufficiale, ma le indiscrezioni indicano che Agius potrebbe entrare nel team come pilota ufficiale. La Yamaha sta valutando le opzioni per il futuro del suo team nel campionato mondiale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Le ambizioni di Yamaha per la stagione 2027 si presentano più complesse del previsto, influenzando il futuro di Jack Miller. Nonostante ci siano attese che il passaggio di Toprak Razgatlioglu alla squadra ufficiale potesse aprire uno spazio per Miller al Pramac, la situazione si sta rivelando diversa. Secondo fonti attendibili, Senna Agius sta conquistando terreno come potenziale affiancante di Izan Guevara. Yamaha sembra già proiettata verso il 2027, dovendo affrontare decisioni significative, poiché l’unico pilota con contratto oltre la prossima stagione rimane Razgatlioglu.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Senna Agius pronto a sostituire Jack Miller nel team Pramac Yamaha nel 2027.

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