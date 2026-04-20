Semestre filtro Medicina | Tar del Lazio dispone maxi istruttoria su procedura correzione e assegnazione sedi

Il Tar del Lazio ha ordinato un'ampia istruttoria riguardante il procedimento di selezione e assegnazione delle sedi per il semestre filtro in Medicina. La decisione riguarda una richiesta di verifica sulla correttezza delle procedure adottate e sulla trasparenza del processo. Il Comitato Medicina Senza Filtri ha comunicato l'esito della disposizione giudiziaria, che coinvolge aspetti amministrativi e organizzativi della procedura.

Il Comitato Medicina Senza Filtri ha reso noto che il Tar del Lazio ha disposto una articolata e approfondita istruttoria nei confronti del Ministero dell’Università e della ricerca, del Cineca e degli Atenei rispetto al sistema di correzione delle prove, la formazione delle graduatorie e l’assegnazione delle sedi universitarie dopo le prove del semestre filtro di Medicina.🔗 Leggi su Fanpage.it

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