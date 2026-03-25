Università il Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtro per Medicina

Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati contro il semestre filtro per l'accesso ai corsi di Medicina. I ricorrenti avevano contestato una presunta violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La decisione arriva dopo aver valutato le motivazioni avanzate, senza accogliere le richieste di sospensiva o di annullamento delle disposizioni in questione.

Il Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtro per l'accesso alla Facoltà di Medicina. Il tribunale amministrativo, secondo quanto apprende LaPresse, ha pubblicato una serie di ordinanze con cui ha respinto le domande cautelari sui ricorsi. Il nuovo sistema, secondo il Tar, non presenterebbe irregolarità. Non può infatti ritenersi "manifestamente irragionevole la strutturazione di una fase di accesso basata sul superamento, con la mera sufficienza, di taluni esami universitari", si legge nella decisione. Il Tribunale ha quindi riconosciuto il principio in base al quale le prove del semestre filtro non sono stati semplici test di ammissione ma esami universitari che incidono sulla carriera dello studente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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