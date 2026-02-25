Special Days Ossobuco all' Enoteca Evino di Selvazzano Dentro
All'Enoteca Evino di Selvazzano Dentro arrivano tre giorni dedicati a un classico della cucina: l'ossobuco, servito con una particolare crema di patate alla curcuma. L'evento è organizzato in collaborazione con Cafe Blanc.Dove: L'Enoteca Evino, Via Spalato 6, Selvazzano Dentro (PD)Quando: 26, 27. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
