Inaugurazione panchina lilla a Selvazzano Dentro

Venerdì 13 marzo ore 11 in Via Manzoni fronte Scuola Primaria Benedetto Marcello, verrà inaugurata a Selvazzano Dentro la quarta panchina lilla, un simbolo di ascolto, accoglienza e condivisione dedicato a chi vive o ha vissuto un disturbo alimentare e alle loro famiglie. La cittadinanza è invitata a partecipare a questo momento di comunità: perché conoscenza e consapevolezza sono strumenti fondamentali per riconoscere la sofferenza, rompere il silenzio e sostenere chi sta attraversando un percorso difficile. La panchina lilla non è solo un segno: è un impegno collettivo a guardare, ascoltare e non lasciare nessuno indietro.... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

È morto Romualdo Tartaglia, ex vicesindaco e amministratore di Selvazzano DentroUna vita tra istituzioni, lavoro e impegno civile Selvazzano Dentro piange Romualdo Tartaglia, scomparso nei giorni scorsi.

Special Days "Ossobuco" all'Enoteca Evino di Selvazzano DentroAll'Enoteca Evino di Selvazzano Dentro arrivano tre giorni dedicati a un classico della cucina: l'ossobuco, servito con una particolare crema di...

