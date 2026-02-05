Atalanta Juve il dato sui biglietti venduti | quanti tifosi bianconeri saranno presenti alla New Balance Arena

La partita tra Atalanta e Juventus si gioca questa sera alla New Balance Arena. La società ha già venduto un buon numero di biglietti, ma non si sa ancora quanti tifosi bianconeri si presenteranno allo stadio. Le previsioni indicano che ci saranno diverse centinaia di supporter provenienti da Torino, pronti a sostenere la loro squadra. La tifoseria juventina si prepara a riempire una parte dell’impianto, anche se il dato definitivo sui biglietti venduti ancora non è stato comunicato ufficialmente.

nella sfida di questa sera. La Juve si prepara ad affrontare una delle trasferte più insidiose della stagione, immersa in un contesto ambientale che promette scintille dal primo all’ultimo minuto. Sarà una notte di gala a Bergamo, di quelle che fanno vibrare i seggiolini: la città si è mobilitata in massa per spingere la propria squadra nel delicato quarto di finale di Coppa Italia. La risposta del popolo nerazzurro è stata imponente, trasformando la New Balance Arena in un vero e proprio “catino” ribollente di passione, pronto a fungere da fattore determinante e da dodicesimo uomo per i ragazzi di Raffaele Palladino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

L’Atalanta ha già venduto moltissimi biglietti per la sfida con la Juventus alla New Balance Arena.

