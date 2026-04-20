A Montesicuro si prepara l’apertura della prima scuola elementare, prevista per il prossimo anno scolastico 2026-2027. La notizia circola come un segnale positivo dopo un periodo di mobilitazioni e richieste da parte della comunità locale. Attualmente, non è ancora arrivata l’ufficialità da parte delle autorità competenti, ma l’obiettivo di creare una nuova scuola sembra procedere con passi concreti.

Montesicuro avrà la sua prima elementare per il prossimo anno scolastico 2026-2027, anche se manca ancora l’ufficialità. Dopo giorni di preoccupazione per il rischio di non attivare la classe alla primaria "Levi", arrivano però segnali rassicuranti. A fare la differenza è stata la mobilitazione di genitori e residenti che hanno promosso la petizione "Insieme per Levi", superando le mille firme. Decisivo anche un recente incontro tra una rappresentanza delle famiglie e l’assessore comunale alle Politiche Educative Antonella Andreoli, durante il quale sono arrivate rassicurazioni sulla possibilità di attivare la classe nonostante il numero insufficiente di iscritti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Segnali positivi dopo la mobilitazione. Montesicuro avrà la prima elementare

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