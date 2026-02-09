Paul Thomas Anderson sempre più vicino all’Oscar | DGA Award e segnali positivi per Una battaglia dopo l’altra

Hollywood si muove in vista degli Oscar. Paul Thomas Anderson si avvicina sempre più al premio più ambito, dopo aver vinto il DGA Award con il suo film “Una battaglia dopo l’altra”. La sua candidatura sembra ormai certa e il settore si prepara a seguire con attenzione gli sviluppi della corsa agli Oscar.

Hollywood è in fermento: Paul Thomas Anderson, regista di “Una battaglia dopo l’altra”, si consolida come favorito per l’Oscar alla miglior regia dopo aver conquistato il Directors Guild of America Award. La vittoria, avvenuta sabato sera, rappresenta un passo decisivo verso la Notte delle Stelle del 15 marzo, confermando un successo già suggellato da un Golden Globe e un Critics Choice Award. Questo riconoscimento rafforza la sua posizione in una stagione di premi particolarmente competitiva. La cerimonia dei Directors Guild of America Awards, giunta alla sua 78ª edizione, ha visto Anderson trionfare con un omaggio commosso ad Adam Somner, storico assistente alla regia scomparso nel 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

I 31esimi Critics’ Choice Awards, svoltisi a Los Angeles, hanno riconosciuto eccellenze del cinema contemporaneo.

