A novanta minuti dalla fine, la squadra di Bucchi si mantiene in testa alla classifica, secondo quanto si è appreso dalla penultima giornata disputata sabato sera. La partita si è svolta in contemporanea con altri incontri, e i segnali provenienti dalla squadra sono stati molto positivi. La sfida si svolge a un passo dalla conclusione del campionato, con la squadra ancora in posizione di vertice.

di Luca Amorosi A novanta minuti dal traguardo, l’ è ancora in testa. Questo il verdetto emerso dalla penultima giornata, giocata in contemporanea sabato sera. L’Ascoli ha vinto contro il Guidonia ma l’ ha fatto altrettanto, in maniera più larga e convincente, a Pineto, il che significa squadre appaiate a quota 77 con quella di Bucchi sempre in vantaggio per gli scontri diretti. Il Cavallino in Abruzzo ha galoppato senza indugi: l’approccio è stato positivo e la squadra, con qualità e pazienza, ha lavorato ai fianchi i padroni di casa, trovando il grimaldello giusto per sbloccare la sfida con il solito Ionita che, come con il Livorno, ha aperto le danze con un altro gol pesantissimo, una rasoiata dal limite all’angolino.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Segnali fortissimi dalla squadra di Bucchi. Arezzo travolgente a 90 minuti dalla gloria

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