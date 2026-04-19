La lotta al vertice Poker dell’Arezzo in casa del Pineto | 90 minuti di fuoco

Nella partita tra Arezzo e Pineto, i padroni di casa hanno messo a segno un poker durante il match, che si è svolto in trasferta. La sfida è stata molto intensa e ha visto le due squadre impegnate per tutta la durata dei 90 minuti. La classifica rimane invariata, con l’Arezzo ancora in vetta e tutto deciso all’ultima giornata, come previsto dal tecnico qualche settimana fa, anche se l’Ascoli si trova a 12 punti di distanza dalla capolista.

Si deciderà tutto all’ultima giornata, così come aveva previsto settimane fa mister Francesco Tomei, anche con l’ Ascoli staccato di 12 punti dalla capolista Arezzo. Bianconeri e amaranto arriveranno all’ultima sfida appaiati a 77 punti e occorrerà aspettare gli ultimi 90 minuti per sapere chi sarà direttamente promosso in Serie B e chi invece dovrà lottare nei lunghissimi playoff di Serie C che vedranno coinvolte le 28 squadre: le nove dal secondo al decimo posto che si qualificheranno nei tre gironi, più il Potenza vincitore della Coppa Italia. L’Ascoli domenica pomeriggio alle 14.30 sarà di scena a Campobasso contro una squadra che non ha più nulla da chiedere visto che, con la vittoria a Perugia è già aritmeticamente certo del quarto posto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La lotta al vertice. Poker dell’Arezzo in casa del Pineto: 90 minuti di fuoco Notizie correlate L'Arezzo cala il poker a Pineto: passo decisivo per l’obiettivo serie BArezzo, 18 aprile 2026 – Profumo di B in riva all'Adriatico per l'Arezzo che cala il poker a Pineto e compie un altro passo decisivo verso... L’Arezzo cala il poker a Pineto, pari d’autore per la Pianese, cade ancora il PontederaTra corsa promozione e rassegnazione: le formazioni toscane chiudono un turno denso di emozioni, confermando le gerarchie di una classifica ormai... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: La lotta al vertice. Poker dell’Arezzo in casa del Pineto: 90 minuti di fuoco; Primavera 2 Girone A, poker casalingo per la Calcio Lecco. Udinese superata nettamente e continua la lotta al vertice con il Como 1907; Vis Frassinelle Fratta vola in Seconda!; Le scelte di Jannik Sinner sui prossimi tornei: ad aprile solo il Madrid Open. La lotta al vertice. Poker dell’Arezzo in casa del Pineto: 90 minuti di fuocoIl Picchio domenica prossima sfiderà il Campobasso in trasferta, i toscani se la vedranno con una Torres non ancora salva . msn.com Poker dell'Arezzo a Pineto x.com Serginho cala il poker sul Villorba: il Quartu festeggia la salvezza #SerieA2Futsal facebook