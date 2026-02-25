Calciomercato Inter dalla Bild certi | Nerazzurri fortissimi su Goretzka

Goretzka. Il nome di Leon Goretzka torna al centro delle strategie dell’ Inter, che sta pianificando con largo anticipo le mosse per il prossimo mercato estivo. Dopo una stagione intensa, il club nerazzurro valuta profili di esperienza internazionale per rafforzare la mediana, e il centrocampista del Bayern Monaco rappresenta una delle opzioni più concrete, soprattutto alla luce della situazione contrattuale in scadenza. La possibile partenza a parametro zero ha acceso l’interesse di diversi club europei. Secondo il giornalista Christian Falk della Bild, la società milanese sarebbe particolarmente determinata: “ L’Inter è molto forte su Goretzka a zero, sarà una sfida con una super big “. Goretzka: duello europeo per il centrocampista. La concorrenza, però, è ampia. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche:

Calciomercato Inter, anche Bild conferma: primi contatti dalla Germania per Pavard

Calciomercato Milan, dalla Germania novità su Goretzka: “Vuole firmare prima del Mondiale”