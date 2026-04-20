L'Inter Under 23 ha subito la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 2-0 contro la Giana Erminio nel derby lombardo. La squadra ospite si trova ora al dodicesimo posto in classifica, mentre i padroni di casa si sono portati a un punto dalla zona playoff. La partita ha visto i gol decisivi dei gorgonzolesi, che hanno ottenuto una vittoria importante per la loro posizione in classifica.

Il derby lombardo tra Giana Erminio e Inter Under 23 finisce con un meritato 2-0 da parte dei padroni di casa che fa uscire i nerazzurri dalle prime dieci posizioni, ma lascia ancora i gorgonzolesi un punto sotto la zona playoff. La squadra di Espinal dovrà quindi vincere all’ultimo turno e sperare che almeno una tra AlbinoLeffe e Arzignano non faccia lo stesso. Arrivando a pari punti con l’Alcione varrebbe invece la differenza reti (i due scontri diretti sono terminati entrambi 1-1), ma oggi la Giana vanta un poco incoraggiante -3 a fronte del +6 dei milanesi. Peggiore la situazione dell’ Inter U23, che crolla al dodicesimo posto: dovrà battere l’Union Brescia e sperare che si fermino almeno in due tra Giana, AlbinoLeffe e Arzignano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seconda sconfitta di fila per i nerazzurri. Giana, due gol per sperare ancora nella top ten. L’Inter U23 stecca e scivola al dodicesimo posto

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