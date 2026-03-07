Vicenza 3 gol al Giana e Serie B a un passo Frena il Brescia continua la crisi dell' Inter U23

A Vicenza, la squadra di Gallo ha segnato tre gol contro il Giana e si avvicina alla promozione in Serie B. Il Brescia ha subito una sconfitta che ferma la sua corsa, mentre l’Inter U23 continua a vivere un momento difficile. Nel girone A, anche Lecco e Trento hanno conquistato vittorie nelle ultime partite.

Riparte la corsa del Vicenza, che passa d'autorità sul campo della Giana e ora vede il traguardo a un passo. Con ben 18 punti di vantaggio sul secondo posto, la squadra di Fabio Gallo potrebbe festeggiare la promozione già nel prossimo turno in caso di risultato migliore di quello del Brescia (venerdì 13 marzo c'è Alcione-Brescia, lunedì 16 Vicenza-Inter U23). "Era un match point da vincere, adesso attendo l'aritmetica" commenta Fabio Gallo dopo il 3-1 dei suoi a Gorgonzola: il successo arriva grazie a tre gol di testa dell'ex Stuckler, di Leverbe e di Zonta (Samele l'autore del provvisorio pari) e inizia così il conto alla rovescia per la promozione che potrebbe arrivare con ben 6 giornate d'anticipo.