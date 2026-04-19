Giana Erminio Inter U23 finisce 2-0 per i padroni di casa | la seconda sconfitta consecutiva allontana i playoff

Nella partita tra Giana Erminio e Inter Under 23, i padroni di casa hanno vinto 2-0. La sconfitta rappresenta la seconda consecutiva per la squadra di Vecchi e riduce le possibilità di partecipare ai playoff, considerando che manca una sola giornata alla fine del campionato. La gara si è conclusa con il risultato di 2-0 in favore dei locali.

di Paolo Moramarco Giana Erminio Inter U23, finisce 2-0 per i padroni di casa che allontanano i playoff per la squadra di Vecchi ad una giornata dal termine. Brusco stop per l’ Inter U23 di Stefano Vecchi, che cade 2-0 sul campo della Giana Erminio nella 37ª giornata di Serie C. Uno scontro diretto fondamentale in chiave playoff che si chiude con un risultato pesante per i nerazzurri, ora obbligati a giocarsi tutto nell’ultimo turno. LEGGI ANCHE – Ultimissime Inter LIVE: le notizie del giorno sui nerazzurri La gara si sblocca al 33’, quando Samele porta avanti i padroni di casa con una girata rapida in area, sfruttando un’azione in contropiede orchestrata da Galeandro.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giana Erminio Inter U23, finisce 2-0 per i padroni di casa: la seconda sconfitta consecutiva allontana i playoff Notizie correlate Leggi anche: Renate Inter U23, 2-1 per i padroni di casa: esce sconfitta la formazione di Vecchi Altra sconfitta per l’Inter Primavera: a Frosinone finisce 5-4 per i padroni di casaSuccede davvero di tutto a Ferentino nella sfida tra Frosinone e Inter Primavera. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La designazione arbitrale di Giana Erminio-Inter U23; Verso Giana Erminio-Inter U23: le probabili formazioni del match; Giana Erminio-Inter U23 in diretta, Serie C Live dal Città di Gorgonzola; Serie C, l’Inter U23 fa visita alla Giana Erminio: la designazione arbitrale. Diretta Giana Erminio Inter U23 streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato live in Serie C, oggi domenica 19 aprile 2026Diretta Giana Erminio Inter U23 streaming video tv, oggi domenica 19 aprile 2026: orario, probabili formazioni e risultato live in Serie C. ilsussidiario.net Giana Erminio-Inter U23 2-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Giana Erminio-Inter U23 di domenica 19 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Serie C, Giana Erminio-Inter U23 1-0 al 45’ Non bene questo primo tempo. Un solo tiro in porta, con La Gumina vicino al gol, e tanta fatica a costruire. Decide la rete di Samele, annullato il 2-0 di Galeandro x.com - A 110 anni dalla morte sul Monte Zugna, tra le province di Trento e Vicenza, Alessandro Lancellotti ripercorre la storia di Erminio Giana su Il Giornale di Vicenza e la nascita dell'unica squadra del calcio professionistico i - facebook.com facebook