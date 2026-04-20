Seconda G I bomber spingono il Levizzano A Porretta arriva l’atteso sigillo

Nel match tra Porretta e Levizzano, i bomber della squadra ospite hanno spinto avanti i loro compagni, portando a un risultato favorevole di 3-1. La partita si è conclusa con la rete di Cortese al 46’ e altre marcature nel secondo tempo. La formazione di casa ha tentato di reagire, inserendo sostituzioni come Signori e Greca, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio.

porretta 1 levizzano 3 PORRETTA: Cortese (46’ Marata), Vitali, Vighi, Carboni, Pecoraro, Barsotti F., Corsellini (46’ Signori), Tonelli (58’ Greca), Elmi (87’ Bicocchi), Ferrari L., Mei (68’ Dieng). A disp. Fioresi, Lancellotti, Raso, Bettucchi. All. Betti LEVIZZANO: Stanco, Gibertoni, Pantaleo, Stuccilli (71’ Vecchi), Ogbeide (77’ Millemaci), Vincenzi (52’ Trenti), Pagliuso (62’ Cozzolino), Degli Esposti, El Madi, Nichola (39’ Vittorioso), Uccellari. A disp. Accorsi, Scalcione, Masi. All. Obici Arbitro: Lodi di Bologna Reti: 14’ Nichola, 20’ e 70’ El Madi, 84’ Dieng Note: ammoniti Vincenzi, Ogbeide Coi i gol dei suoi ’assi’ Nichola ed El Madi il Levizzano sbanca anche Porretta e con la 18esima vittoria in 16 gare tiene il Piumazzo (successo 3-2 sul Pioppe) a -2, festeggiando il salto in Prima categoria in vetta alla Seconda ’G’.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda G. I bomber spingono il Levizzano. A Porretta arriva l’atteso sigillo Notizie correlate Pirovano ed Aicher non spingono nella seconda prova. Quarta Delago e ottava GoggiaDoppietta norvegese nella seconda prova cronometrata della discesa femminile delle finali di Lillehammer. SHEGLAM arriva (finalmente) in Italia: il debutto beauty più atteso sbarca da dmDa febbraio il brand make up virale sui social entra nell’assortimento dm Italia con 60 referenze tra bestseller e novità, disponibili in store,...