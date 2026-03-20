Nella seconda prova della discesa femminile alle finali di Lillehammer, Pirovano e Aicher non migliorano i loro tempi, mentre Delago si piazza quarta e Goggia ottava. La doppietta norvegese si conferma nella sessione cronometrata, con le atlete del paese ospitante che dominano la classifica. La gara si svolge senza grandi sorprese, con le posizioni che restano sostanzialmente immutate rispetto alle prove precedenti.

Doppietta norvegese nella seconda prova cronometrata della discesa femminile delle finali di Lillehammer. Sulla pista di Kvitfjell è la padrone di casa Marte Monsen a firmare il miglior tempo (1’32?15), precedendo di soli sei centesimi la connazionale Kajsa Vickhoff Lie. Terzo posto per la tedesca Kira Widle-Winkelmann, staccata di 40 centesimi dalla vetta. Quarto posto per la ceca Ester Ledecka (+0.42), che ha preceduto Nicol Delago (+0.50), quinta al traguardo e migliore delle azzurre. Alle spalle della gardenese si sono piazzate l’austriaca Nina Ortlieb (+0.60) e l’americana Breezy Johnson (+0.73). Ottava Sofia Goggia (+0.75), sicuramente con più feeling rispetto a ieri e con la decisione di tirare un po’ il fiato nel tratto finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pirovano ed Aicher non spingono nella seconda prova. Quarta Delago e ottava Goggia

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