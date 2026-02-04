Nel derby di Seconda categoria, il Romito sorpassa la capolista Arcola. I padroni di casa vincono 2-1, nonostante il gol di Lepri per i leader. Bragazzi e Coppola segnano i gol decisivi per il Romito, che conquista una vittoria importante.

Giornata di sorprese in Seconda categoria a cominciare dal derby di Arcola vinto 2-1 dal Romito Magra sulla capolista Arcola Garibaldina, in vantaggio con Lepri ma ribaltata dai gol di Bragazzi e Coppola. Non ne approfitta il Colli, secondo in classifica, che perde 2-1 a Castelnuovo con il Rebocco e resta così a 6 sei punti dalla vetta: Rebocco in gol al 30’ con Devoto e al 42’ grazie ad un’autorete di Luca Musetti, castelnovesi a segno al 90’ con Matteo Palagi. Sale al secondo posto, agganciando il Colli, il Ceula che pareggia 0-0 sul campo dell’ Albianese. Al quinto posto un terzetto formato da Vezzano, Castelnovese e San Lazzaro Lunense. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Calcio Seconda categoria. Sorpresa nel derby. Il Romito sconfigge la capolista Arcola

