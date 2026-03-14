Domenica in Versilia si prospetta intensa nel mondo del calcio, con sette incontri in programma, dalla Serie D alla Seconda categoria. Le squadre locali scenderanno in campo in casa, offrendo un programma ricco di sfide che coinvolgono diverse categorie e livelli di competizione. La giornata promette di essere tra le più movimentate della stagione per il calcio dilettantistico della zona.

Sarà una domenica ricchissima di belle partite quella di domani in Versilia dove giocano in casa sia le due versiliesi di Serie D (Seravezza e Camaiore) sia le due di Eccellenza (Viareggio e Real Forte Querceta) oltre al Pietrasanta in Promozione e due delle tre “nostre“ di Seconda categoria (la capolista Corsanico ed il Salavetitia Seravezza che fra l’altro poi la successiva domenica 22 marzo saranno l’una contro l’altra al “Buon Riposo“). In Serie D riparte il campionato dopo la sosta per la Viareggio Cup e ci sono in programma domani alle 14.30 Seravezza-Poggibonsi (arbitro Marco Mammoli di Perugia, assistenti di linea Andrea Lo Chiatto di Nichelino e Riccardo Trionfante di Torino) al “Buon Riposo“ e Camaiore-Cannara (Hamza El Amil di Nichelino, Dragos Alexandru Mariut di Asti e Albulen Muca di Alessandria) al Comunale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio: dalla Serie D alla Seconda categoria. Domenica top in Versilia con sette partitissime

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