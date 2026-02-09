Vannacci ha scelto chi gestirà il tesseramento di Futuro Nazionale, la sua nuova creatura politica appena nata. È stata annunciata la responsabile incaricata, che si occuperà di avviare le iscrizioni e di mettere in moto l’organizzazione. La tessera costerà 10 euro e rappresenta il primo passo concreto del partito, che sta definendo i primi dettagli del suo organigramma.

Cominciano a definirsi organigramma e prime mosse di Futuro Nazionale, la creatura politica varata il 3 febbraio dal parlamentare europeo Roberto Vannacci dopo la sua uscita dalla Lega. Per il ruolo di responsabile nazionale del tesseramento il generale ha scelto Annamaria Frigo, ex Fdi che ha aderito alla Lega e poi a Futuro nazionale. La prima sfida per il generale che dice di ispirarsi a Charles de Gaulle sarà proprio la campagna di tesseramento, pronta a partire subito dopo il via libera del Viminale alla registrazione del partito. «Tra una quindicina di giorni, sia on line che sul cartaceo» è la previsione di Frigo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Le prime mosse di Vannacci, scelta la responsabile del tesseramento: tessera da 10 euro

Approfondimenti su Vannacci Responsabile

Il Comune di Latina ha approvato un mutuo da 10 milioni di euro inserito nel Bilancio di previsione, una decisione sostenuta dal centrodestra per migliorare la rete stradale.

Il Partito Democratico ha deciso di confermare le candidature di Sadegholvaad e Foronchi per le prossime elezioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Vannacci Responsabile

Argomenti discussi: Tutte le mosse di Usa, Ue, Cina e Italia sulle materie prime critiche; Elezioni, le prime mosse del Pd. Il partito blinda le candidature di Sadegholvaad e Foronchi: Non ci sono problemi sul bis; Amor la mosse, in ricordo di Lulli Castaldi; Quantum computing, le mosse di Europa, USA e Italia.

Elezioni, le prime mosse del Pd. Il partito blinda le candidature di Sadegholvaad e Foronchi: Non ci sono problemi sul bisLa segretaria Corazzi: Stanno facendo un lavoro enorme, così come Angelini a Riccione. Nove i comuni alle urne nel 2027: Entro l’estate definiremo programmi e nomi. . msn.com

Ravezzani: 'Le prime mosse di Comolli alla Juve non si sono rivelate brillanti'Nelle scorse ore, il giornalista Fabio Ravezzani ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale sottolinea come le strategie e le mosse attuate finora dall'amministratore delegato della ... it.blastingnews.com

Popolo per il Sud, logo registrato prima: Futuro Nazionale di Vannacci lo copia x.com