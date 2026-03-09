VIDEO Legge a tutela dei riders Filipponi | Umbria fra le prime regioni italiane a disciplinare il lavoro digitale

Un nuovo provvedimento di legge è stato approvato in Umbria, che disciplina il lavoro digitale e tutela i rider. Il consigliere regionale Francesco Filipponi è stato il primo firmatario del testo, che introduce regole specifiche per i lavoratori impiegati in questo settore. La legge mira a regolamentare le attività di coloro che operano nel lavoro digitale nella regione.

Intervista al consigliere regionale Francesco Filipponi, primo firmatario della nuova legge a tutela dei lavoratori impiegati nel settore del digitale. . 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

