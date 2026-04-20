Se il sesso fa male il corpo sta mandando un segnale Capire il perché è il primo passo per stare meglio

Da iodonna.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando il sesso provoca dolore, il corpo invia un messaggio che non deve essere ignorato. Recentemente, una influencer ha condiviso di aver speso oltre 8 mila euro in un anno per trattare la vulvodinia, sottolineando che il dolore durante i rapporti non è normale. La questione ha suscitato attenzione, portando a riflettere sulla necessità di capire le cause di eventuali disagi e di affrontarli con attenzione e cura.

È normale avere dolore durante i rapporti? Giorgia Soleri e lo “scontrino del dolore”: più di 8 mila euro spesi in un anno per la vulvodinia X Il dolore non è normale (e non va ignorato). Il dolore durante i rapporti non è normale e non dovrebbe mai essere considerato qualcosa da accettare o tollerare. Purtroppo molte donne, per abitudine, imbarazzo o mancanza di informazione, finiscono per minimizzarlo o ignorarlo, adattandosi a una situazione che invece merita attenzione. Il dolore durante i rapporti non è normale e non dovrebbe mai essere considerato qualcosa da accettare o tollerare. Purtroppo molte donne, per abitudine, imbarazzo o mancanza di informazione, finiscono per minimizzarlo o ignorarlo, adattandosi a una situazione che invece merita attenzione.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Se il sesso fa male, il corpo sta mandando un segnale. Capire il perché è il primo passo per stare meglio

Linked to the CEO’s feelings and unborn their baby’s voice—she’s got him wrapped around her finger!

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