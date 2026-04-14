Perché il nuovo sistema di controlli dei passaporti sta mandando in tilt gli aeroporti e come funziona

Dal 10 aprile è operativo il nuovo sistema informatico Ees, che monitora ingressi e uscite nell’Unione Europea. Già adottato in 29 aeroporti tra cui quelli di Charles de Gaulle, Francoforte e Amsterdam, il sistema ha causato diversi disagi negli scali. Le criticità si manifestano con rallentamenti e code più lunghe del solito, creando difficoltà nelle procedure di controllo dei passaporti. Il funzionamento del sistema è al centro dell’attenzione tra operatori e passeggeri.

È entrato in vigore dal 10 aprile l'Ees, il nuovo sistema informatico che controlla gli ingressi e le uscite nell'Unione Europea: usato già in 29 aeroporti tra Charles de Gaulles, Francoforte e Amsterdam, il sistema sta causando non pochi problemi. Come successo a Linate, molti passeggeri perdono voli e fanno oltre 3 ore di fila a causa di problemi tecnici o personale non formato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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