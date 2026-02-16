Ma è vera sta cosa che tra le città in cui si fa più sesso c’è Napoli? Se si fa più sesso è merito di Gigi D’Alessio! | l’ironia di Fiorello a La Pennicanza

Fiorello ha scherzato durante “La Pennicanza” con Fabrizio Biggio, coinvolgendo anche il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. La conversazione si è infiammata quando Fico ha chiesto se fosse vero che Napoli sia la città dove si fa più sesso in Italia. Fiorello ha risposto con ironia, sostenendo che se è così, sicuramente dipende da Gigi D’Alessio. Nel frattempo, il conduttore ha anche elogiato la squadra olimpica italiana, lodando le 22 medaglie ottenute e paragonandole a un accessorio di lusso, e ha dedicato un applauso speciale a Federica Brign

Fiorello è un fiume in piena a “La Pennicanza” con Fabrizio Biggio. Tra i momenti più divertenti la telefonata del Presidente della Regione Campania Roberto Fico: “Ma è vera sta cosa che tra le città in cui si fa più sesso c’è Napoli? Ma io faccio sesso? Ah, con la mia compagna? Ma si può fare anche con altri? Ma se uno fa sesso a Varcaturo conta come Napoli? Sicuramente se si fa più sesso a Napoli è merito di Gigi d’Alessio!” Poi la dedica alle Olimpiadi: “ Facciamo un applauso alla squadra olimpica! Con 22 medaglie siamo secondi, sono così tante che se le indossi tutte insieme ti scambiano per Tony Effe! Queste sono le Olimpiadi delle donne! Facciamo ancora un applauso per Federica Brignone, addirittura vedere le avversarie inginocchiate a lei!”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

