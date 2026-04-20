Se De Martino ha già delle idee per Sanremo il ritorno di Fazio in Rai potrebbe essere la prima

Un primo commento di De Martino dopo essere stato scelto per Sanremo sembra puntare a un possibile ritorno di Fazio in Rai, che potrebbe avvenire in occasione del prossimo Festival. La notizia è stata riportata senza ulteriori dettagli o conferme ufficiali, lasciando aperta la possibilità di un coinvolgimento del conduttore in futuro. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a questa eventualità.

La prima intervista di De Martino dopo l'investitura a Sanremo ha il profumo della premessa per il ritorno di Fazio in Rai, che potrebbe passare proprio dal prossimo Festival.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

“Condurre Sanremo rimane il mio sogno. Ce la farò, prima o poi. De Martino? Ha fatto bene la Rai. Sal Da Vinci ha vinto con quello che vuole l’Italia”: parla NekIl tour europeo che parte da Parigi il 7 aprile, 3 giorni prima del debutto della quarta stagione di Dalla Strada al Palco, il programma Rai che ha...

E se Belen conducesse Sanremo con Stefano De Martino? L’indiscrezione: lei ha già messo le mani avanti…Tra passato turbolento e presente più disteso, il rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino torna al centro dell’attenzione.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Stefano De Martino da Fazio: Per Sanremo ho già un'idea in testa. Affari Tuoi si trasferirà a Milano; La Rai che verrà: De Martino via da STEP (ma c'è già l'erede), Elettra Lamborghini con Milly Carlucci, Nicola Porro può rientrare; Stefano De Martino, invasione di STEP a Sanremo? Biagio Izzo: Approfittiamo della situazione; Affari Tuoi, Stefano De Martino svela il cachet di Herbert Ballerina: Esce quello da 75.000?.

E se Belen conducesse Sanremo con Stefano De Martino? L’indiscrezione: lei ha già messo le mani avanti…Belen Rodriguez condurrà Sanremo 2027 al fianco del suo ex marito Stefano De Martino? Ecco da dove nasce l'indiscrezione. donnapop.it

Stefano De Martino al Tg1: Siamo già al lavoro per Sanremo 2027Come ampiamente anticipato dai rumors e confermato poi sul palco dell'Ariston sabato 28 febbraio, Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. Un ... gazzetta.it

“Sono passato da Uomini e donne a Uomini e nonne in un attimo” - Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa facebook

Stefano De Martino ha iniziato a cucinare, perché a settembre #AffariTuoi si trasferisce a Milano e sa che Antonella lo metterà ai fornelli di #ÈSempreMezzogiorno #ctcf x.com