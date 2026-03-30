Nel panorama delle primarie del centrosinistra, si moltiplicano le candidature e le dichiarazioni di intenti da parte di diversi esponenti politici. Tra i nomi che si fanno avanti, anche Mastella ha manifestato interesse, affermando che se le primarie si svolgono, lui parteciperà. La situazione resta caratterizzata da incertezze e cambi di posizione, con una serie di auto-candidature e defezioni che contribuiscono a creare un quadro di grande confusione.

Primarie, più se ne parla e più spuntano candidati. E allora avanti un altro: a dispetto della decisione finale e in attesa dell’Armageddon, in giorni di auto-candidature e defezioni eccellenti, tra sgomitate e passi indietro, sembra proprio che nel centrosinistra sia la confusione l’unica certezza. In un panorama politico dove la linea del lunedì viene regolarmente smentita da quella del martedì – con la cordata del “No” che inciampa in quella del “Sì” nel giro di ventiquattr’ore – mancava solo lo squillo di tromba da Benevento. E puntuale, come un veterano che non resiste al richiamo della trincea politica, arriva anche Clemente Mastella. Mastella tra no e ma anche: Primarie campo largo? «Non le farei, ma nel caso potrei candidarmi». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Primarie campo largo, eccone un altro. Mastella: “Se le fate ci sto anch’io”. E la lista dei pretendenti al trono si allunga

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