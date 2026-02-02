Brancaleone si trova al centro del dibattito dopo l’annuncio della gara pubblica per un nuovo asilo nido nel cuore del centro storico. Il Comune ha aperto ufficialmente la procedura per ristrutturare e ricostruire il vecchio spazio dedicato ai più piccoli. La decisione ha subito acceso le discussioni tra cittadini e amministratori, che si chiedono come questa iniziativa cambierà il volto del paese.

Il Comune di Brancaleone ha ufficialmente avviato una gara pubblica per la ristrutturazione e la ricostruzione di un nuovo asilo nido nel cuore del centro storico del paese. L’annuncio, reso noto il 23 gennaio 2026, segna un passo concreto nel percorso di rigenerazione urbana del territorio crotonese, finanziato con fondi europei del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intervento, che rientra nella missione 4 del PNRR dedicata all’istruzione e alla ricerca, prevede la demolizione dell’edificio esistente e la costruzione ex novo di una struttura moderna, progettata per garantire servizi educativi all’infanzia di qualità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brancaleone al centro del dibattito dopo l’annuncio della gara per il rilancio del centro storico

